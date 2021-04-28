روسيا ترسل مساعدات طبية طارئة الى الهند لمواجهة التفشي "القاتل" لكورونا

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، ان "القيادة الروسية اتخذت قرارا بإرسال رحلة طارئة لوزارة الطوارئ الروسية تحمل دفعة كبيرة من المساعدات التي تتضمن مكثفات الأكسجين وأجهزة تهوية الرئة الاصطناعية والأدوية المضادة لفيروس كورونا وغيرها من المنتجات الطبية والأدوية الضرورية، إلى الهند".واشار البيان الى ان "ذلك يأتي في اطار الشراكة الاستراتيجية المميزة بين روسيا والهند وبهدف مكافحة الزيادة السريعة لحالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".وأضاف البيان أنه "من المقرر تسليم المساعدات في الأيام القريبة المقبلة".