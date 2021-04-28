اجتماع بين محافظ ديالى وقيادات امنية بشأن الوضع الامني

وقال مصدر امني للسومرية نيوز" ان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومحافظ ديالى مثنى التميمي وقائد قوات الرد السريع الفريق ثامر الحسيني عقدوا اجتماعا مشتركا يتعلق بعملية ضبط الامن في المحافظة على خلفية التوترات الامنية التي حصلت قبل عدة ايام.واضاف المصدر ان الاجتماع بحث انتشار القطعات في الاقضية والنواحي وسير الاجراءات المتبعة لمنع حدوث اي خروقات قد تحصل واعادة الامن والاستقرار .