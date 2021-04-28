ترتيب أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العرب حسب قيمة اللاعبين

وجاء ترتيب أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2021 على الشكل التالي:1- منتخب المغرب - تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون يورو.2- الجزائر - 178.35 مليون يورو والأغلى من بين لاعبيه وفقا لأرقام "ترانسفير ماركت" هو رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بـ42 مليون يورو.3- مصر - بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون يورو، والأغلى بين لاعبي الفراعنة وأغلى لاعب عربي بشكل عام هو محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 110 ملايين يورو.4- تونس – 49.73 مليون يورو5- الإمارات - 25.03 مليون يورو6- السعودية 22.58 مليون يورو7- قطر - 14.78 مليون يورو8 - العراق - 7.18 مليون يورو9- سوريا - 5.25 مليون يوروتجدر الإشارة إلى أن أغلب المنتخبات المذكورة في التصنيف، لن تستدعي محترفيها في أوروبا للمشاركة في كأس العرب، لتزامن موعد البطولة مع إقامة المباريات في الدوريات والمسابقات الأوروبية.ومن المقرر ان تنطلق البطولة التي تنظمها قطر والتي سحبت قرعتها يوم امس خلال الفترة من 1 ولغاية 18 كانون الاول من العام الحالي.