العمليات المشتركة تعلن اعادة توزيع القطعات الامنية في ديالى (فيديو)

وقال الخفاجي للسومرية نيوز، ان "قيادة العمليات المشتركة باشرت بالاشراف على اعادة وتوزيع وانفتاح القطعات الامنية في هذه المحافظة التي شهدت بعض الخروقات الامنية".واضاف انه "تم افتتاح طريق مقابل نهر خريسان وكذلك توزيع القطعات للرد السريع وقيادة عمليات ديالى".واوضح ان "قيادة العمليات المشتركة وجهت بتوزيع القطعات الامنية بجانبي الطريق في المناطق التي حصلت بها خروقات امنية وملاحقة ومطاردة التنظيمات الارهابية المتواجدة هناك".