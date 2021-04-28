كردستان.. اللجنة العليا لمكافحة كورونا تجتمع لحسم مسألة دوام المدارس

وتسجل اصابات كورونا في عموم العراق تصاعدا ملحوظا بلغ مستويات قياسية بعد ظهور السلالة المتحورة.واشار عادل في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز، الى إن "اللجنة ستبحث هذه المسألة في اجتماع اليوم، وإنها ستتخذ قرارها حول استئناف الدوام بالمدارس وفقا لتقرير وزارة الصحة في اقليم كردستان.هذا وكانت لجنة الامر الديواني قد رفعت توصيات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتعليق الدوام الحضوري في مدارس ومعاهد جامعات العراق بعد ظهور طفرات جديدة متحورة لفيروس كورونا.