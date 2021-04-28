صالح يؤكد لرئيس أركان الجيش ضرورة تعزيز قدرات أجهزة الأمن لمواجهة التحديات

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ورد للسومرية نيوز، ان "الرئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة الإرهابيين في بعض المناطق والمدن التي تعرضت لهجمات في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، حيث قدّم الفريق يارالله عرضاً بشأن العمليات العسكرية الجارية حالياً لملاحقة بقايا داعش".وشدد الرئيس الجمهورية بحسب البيان، على "ضرورة دعم سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تدريباً وتسليحاً في القيام بمهامها وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، وقطع الطريق أمام محاولات خلايا الإرهاب في شن هجمات على بعض القرى والمناطق".