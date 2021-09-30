بينها إغلاق المحال ومنع التجمعات البشرية.. الإجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات (وثيقة)

قررت قيادة العمليات المشتركة، اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات، من بينها إغلاق الحدود والمطارات، لمدة يومين.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، أنه يتم غلق المنافذ الحدودية يوم 9 / 10 / 2021، وتفتح يوم 11 / 10 / 2021، وكذلك غلق المطارات (بغداد وأربيل والسليمانية والنجف والبصرة) خلال المدة المذكورة.
ومن بين الإجراءات أيضاً، ستغلق مداخل المحافظات، ومنع حركة الأشخاص والعجلات في الساعة 0100 في 10/ 10/ 2021، ولغاية الساعة 0600 يوم 11 / 10 / 2021، إضافة إلى منع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن، اعتباراً من الساعة 100 يوم 10/ 10/ 2021، إلى الساعة 600 يوم 11/ 10/ 2021.
وقررت العمليات المشتركة أيضاً، غلق جميع المحلات والمطاعم والمولات ما عدا (الصيدليات، ومحلات بيع المواد الغذائية، وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران)، اعتباراً من الساعة 0100 يوم 10 / 10 / 2021، وإلى الساعة 600 يوم 11/ 10/ 2021، ويتم اعتقال كل من يخالف هذه الأوامر.
ومن بين القرارات أيضاً: "تدخل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالإنذار ج، وتتوقف كافة الإجازات والدورات اعتباراً من يوم 2 / 10 / الساعة 600 وحتى إشعار آخر".
وقررت العمليات المشتركة أيضاً، منع كافة التجمعات البشرية وبكافة أشكالها اعتباراً من الساعة 0600 يوم 7 / 10 / 2021، ولغاية الساعة 0600 يوم 13 / 10 / 2021، ويتم اعتقال كل من يخالف هذه الأوامر".