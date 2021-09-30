بينها إغلاق المحال ومنع التجمعات البشرية.. الإجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات (وثيقة)

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
كيف أصوّت
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
بعد السويد.. الدنمارك تعلق استخدام لقاح لمن دون 18 عاماً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بينها إغلاق المحال ومنع التجمعات البشرية.. الإجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات (وثيقة)

انتخابات 2021

2021-09-30 | 04:27
بينها إغلاق المحال ومنع التجمعات البشرية.. الإجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات (وثيقة)
11,316 مشاهدة

قررت قيادة العمليات المشتركة، اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات، من بينها إغلاق الحدود والمطارات، لمدة يومين.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، أنه يتم غلق المنافذ الحدودية يوم 9 / 10 / 2021، وتفتح يوم 11 / 10 / 2021، وكذلك غلق المطارات (بغداد وأربيل والسليمانية والنجف والبصرة) خلال المدة المذكورة.

ومن بين الإجراءات أيضاً، ستغلق مداخل المحافظات، ومنع حركة الأشخاص والعجلات في الساعة 0100 في 10/ 10/ 2021، ولغاية الساعة 0600 يوم 11 / 10 / 2021، إضافة إلى منع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن، اعتباراً من الساعة 100 يوم 10/ 10/ 2021، إلى الساعة 600 يوم 11/ 10/ 2021.

وقررت العمليات المشتركة أيضاً، غلق جميع المحلات والمطاعم والمولات ما عدا (الصيدليات، ومحلات بيع المواد الغذائية، وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران)، اعتباراً من الساعة 0100 يوم 10 / 10 / 2021، وإلى الساعة 600 يوم 11/ 10/ 2021، ويتم اعتقال كل من يخالف هذه الأوامر.

ومن بين القرارات أيضاً: "تدخل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالإنذار ج، وتتوقف كافة الإجازات والدورات اعتباراً من يوم 2 / 10 / الساعة 600 وحتى إشعار آخر".

وقررت العمليات المشتركة أيضاً، منع كافة التجمعات البشرية وبكافة أشكالها اعتباراً من الساعة 0600 يوم 7 / 10 / 2021، ولغاية الساعة 0600 يوم 13 / 10 / 2021، ويتم اعتقال كل من يخالف هذه الأوامر".


انتخابات 2021

أمن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
اعلان
آخر الاخبار
03:11 | 2021-10-07 03:11
03:09 | 2021-10-07 03:09
02:54 | 2021-10-07 02:54
المزيد
انتخابات البرلمان العراقي 2021
اعلان
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
16.73%
03:11 | 2021-10-07
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:11 | 2021-10-07
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً
13.38%
02:35 | 2021-10-07
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً
02:35 | 2021-10-07
لهذا السبب.. ملكة جمال هولندا تنسحب من مسابقة الجمال العالمية
38.47%
02:27 | 2021-10-07
لهذا السبب.. ملكة جمال هولندا تنسحب من مسابقة الجمال العالمية
02:27 | 2021-10-07
الصحة العالمية توصي بهذا اللقاح للأطفال
20.07%
02:42 | 2021-10-07
الصحة العالمية توصي بهذا اللقاح للأطفال
02:42 | 2021-10-07
الإطاحة بعصابة مختصة بـ&quot;التسليب&quot; في بغداد
10.04%
02:52 | 2021-10-07
الإطاحة بعصابة مختصة بـ"التسليب" في بغداد
02:52 | 2021-10-07
الكمارك تعلن ضبط 3 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية
1.31%
02:17 | 2021-10-07
الكمارك تعلن ضبط 3 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية
02:17 | 2021-10-07
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.