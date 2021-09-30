لتأمين الانتخابات.. رئاسة اركان الجيش تفعل الانذار (ج) وتوقف النزول والاجازات 10 ايام

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة اركان الجيش والتي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، فقد "تقرر ادخال كافة قطعات الجيش الانذار (ج) وتوقيف النزول والاجازات لمدة 10 ايام بدءا من يوم 2/10 ولغاية 12/10/2021، اضافة الى ايقاف الدورات التطويرية في المؤسسات التدريبية واعادتهم الى وحداتهم خلال فترة الانذار اعلاه".ولفتت الى ان الاجراء يأتي لغرض تهيأة المناخالآمن لاجراء الانتخابات وحماية المراكزو الانتخابية".وفي ما يلي الوثيقة: