بلاسخارت: بعثة الامم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح الانتخابات

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي في محافظة ذي قار، إن "بعثة الامم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير احداث الناصرية على مشاركتهم في الانتخابات"، لافتا الى أن "بعثة الامم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في انجاح الانتخابات".واشارت الى أن "أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية".