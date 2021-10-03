محذرا من حرمان 50 ألف ناخب.. الديمقراطي الكردستاني يوجه دعوة للمفوضية بشأن سنجار

وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، إن "وفدا من مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يرغب في البدء بحملة انتخابية داخل قضاء سنجار، وقد رافقتها قوات امنية من عمليات نينوى وفق موافقات رسمية، لكنها تفاجأت بمنعها من دخول القضاء من قبل جماعات مسلحة تابعة الى حزب العمال الكردستاني وجهات ميليشياوية اخرى متعاونة معهم".وأضاف شنكالي، ان "هذا الوضع هو احتلال رسمي، للقضاء، ومعناه حرمان جميع الناخبين من ابناء القضاء الموجودين في باقي مناطق نينوى واقليم كردستان من الذهاب الى القضاء والتصويت لمن يرونه مناسبا لهم، وهي استيلاء واضح على سنجار ومقدرات اهله ومصيرهم من قبل جماعات ارهابية معروفة للجميع"، مشددا على ان "بقاء هذا الوضع لا يمكن القبول به وعلى مفوضية الانتخابات التحرك فورا وفتح مراكز بديلة خارج القضاء لأبناء سنجار لضمان مشاركتهم بالانتخابات وعدم حرمانهم من التصويت لمن يرونهم مناسبين لهم".