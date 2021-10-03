شروط يجب أن تتوفر في الناخب يوم الاقتراع.. ما هي؟

وفي هذا الصدد، تستعرض وكالة السومرية نيوز، شروطاً هامة؛ يجب توافرها في الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال يوم الاقتراع.وجاء في الفصل الثاني (المادة -4- أولاً)، من قانون الانتخابات العراقي، أن "الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".شروط يجب توافرها في الناخبويشترط في الناخب، وفق المادة- ٥-، من القانون، أن يكون الناخب "أولًا: عراقي الجنسية. ثانيًا: كامل الأهلية. ثالثاً: أتمّ الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات".ما هي المستندات المطلوبة يوم الاقتراع؟تنص المادة -5- رابعاً، من قانون الانتخابات، على أن الناخب يجب أن يكون "مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع ابراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية العراقية".وسيشارك في الانتخابات 110 أحزاب سياسية، و22 تحالفاً انتخابياً، فيما ستتم عملية التصويت في 1079 مركزاً في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان.