القطعات الأمنية تباشر مسك مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات

وقال العطية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية الـ (K9) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام".وأشار الى أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية".