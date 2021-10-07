العمليات المشتركة تصدر قرارا جديدا يخص وسائل الاعلام يوم الاقتراع

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري لـ السومرية نيوز، "يسمح للاعلام بدخول الهاتف المحمول الى مراكز الاقتراع واجهزة الكامرات والبث المباشر".

وأضاف الشمري، "جهاز المخابرات والحشد الشعبي والامن الوطني سوف يصوتوا في الاقتراع العام والجيش والداخلية ومكافحة الارهاب بالخاص".وأكد، أن "جميع المراكز الانتخابية والمخازن مؤمنة بالكامل من قبل قواتنا".