العمليات المشتركة: المراكز الانتخابية مؤمنة وأكملنا جميع الاستعدادات

أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الخميس، أن المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل، مشيراً الى اكتمال جميع الاستعدادات للانتخابات التي ستنطلق الاحد المقبل.

وقال الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري في مقابلة خاصة بثتها قناة السومرية، "اكملنا كل الاستعدادات والممارسات ونحن الان بمرحلة التنفيذ وتم مسك مراكز الاقتراع بشكل كامل".

وأضاف أن "المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل وأقل مراكز فيه حماية لا تقل عن 30 منتسباً"، مشيراً الى أن "الخطة الامنية الان في طور التنفيذ".

ولفت الشمري الى أن "التصويت للوحدات سيكون على شكل مراحل وحددنا خطة نقل بعد غلق مراكز الاقتراع"، مؤكداً أنه "لا يوجد حظر تجوال في يوم الاقتراع والقوات الامنية ستكون باعلى درجات الاستنفار".

وسيشهد العراق في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي انتخابات مبكرة في عموم المحافظات لاختيار مجلس نواب جديد.