ماذا غرّد الصدر حول تصويت القوات الأمنية؟

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، "اليوم تدلي قواتنا الامنية الوطنية بأصواتها من أجل الوطن ومن أجل الاصلاح".وتابع، "فنتمنى منهم أن يدلوا بأصواتهم بكل شفافية وبكل حرية من دون ترغيب او ترهيب او ضغوطات حزبية او فئوية أو طائفية او عرقية.. فهم من الوطن وللوطن".وأكد الصدر، إن "كانوا حماة للوطن فنحن لهم معين وظير ولن نسمح ان يعكر صوتهم اي تدخلات داخلية او خارجية".وختم بالقول، "نحن نتابع كرنفالكم لوطني هذا.. وسنبلغ عن اي ازعاج او تدخل لا ترتضونه لكم ولهيبتكم".