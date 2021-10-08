سعد معن للسومرية: لن نسمح لاي تدخل لفرض اسماء معينة على القوات الامنية

أكد مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، إن هناك رغبة حقيقية لمنتسبي القوات الامنية للمشاركة في التصويت الخاص.

وقال معن للسومرية: إن "هناك مشاركة واسعة للقوات الأمنية للمشاركة في انتخابات التصويت الخاص".

وأضاف، "لن نسمح لاي تدخل لفرض اسماء معينة على القوات الامنية لانتخابهم".

وأنطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.