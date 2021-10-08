اليك نسبة المشاركة في مركز اقتراع "مدرسة الفراقد" ببغداد

كشف مراسل السومرية، اليوم الجمعة، نسبة المشاركة في مركز اقتراع "مدرسة الفراقد" في منطقة القادسية بالعاصمة بغداد.

وقال المراسل ان "نسبة المشاركة في مركز اقتراع "مدرسة الفراقد" وصل الى 50% من اصل 1300 ناخب مقرر الادلاء باصواتهم داخل المركز".