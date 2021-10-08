الكاظمي: لن نتسامح مع أي انتهاك للانتخابات

وقال الكاظمي في كلمة له، تابعتها السومرية نيوز، إنه "تم توفير كل المتطلبات الضرورية لانجاح الانتخابات"، مشدداً على عدم التسامح مع أي انتهاك لعملية الانتخابات.وأضاف، أن "العراق ليس حديقة لأحد وعلى رجل الدولة تقديم البلد على حزبه"، مشيراً إلى أن "الحكومة واجهت اتهامات وتشكيك واكاذيب من جهات متربصة".وفيما لفت الكاظمي إلى أن "المؤشرات الاقتصادية كانت تلوح بعجز مالي كبير"، أكد "إضافة 12 مليار دولار الى احتياطي الدولة".وتابع، "بذلنا خلال عام جهود استثنائية لمواجهة الاخطاء الكارثية بسبب سوء التخطيط في السنوات الماضية"، منوهاً إلى "إطلاق خططا استثمارية كبيرة واستقطاب شركات عالمية"، مردفاً "صممنا على إحياء مشروع ميناء الفاو الكبير ليكون واحدا من اهم موانئ المنطقة".وأردف الكاظمي، أن "القوات الامنية نجحت بتصفية ابرز الشخصيات الارهابية"، مؤكداً "لم نتردد بمواجهة السلاح المنفلت واعتقلنا العشرات".