أمنية الانتخابات تتحدث عن نقل "عصا الذاكرة" التي تخص الاقتراع

وقال الشمري خلال مؤتمر صحافي، "هناك اقبال كبير في التصويت الخاص وكانت هناك مخالفات يجري التحقيق فيها".وأضاف أن "القوات الامنية في المرحلة الثانية في نقل عصا الذاكرة عبر طيران الجيش والقوة الجوية وفي بغداد ستنقل براً".واغلقت صناديق الاقتراع للتصويت الخاص الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، بعد أن بدأت عملية الاقتراع السابعة صباحاً في بغداد وعموم المحافظات.