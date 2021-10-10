الحكيم: حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الانتخابية

وقال الحكيم بعد الادلاء بصوته، إن "المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل انتصاراً لحقوق الشعب"، مؤكدا أن "الانتخابات فرصة مهمة للتغير نحو الافضل".ودعا، الى "حماية اصوات الناخبين والوقوف بوجه أي محاولات تلاعب"، مستدركا "لا تضغطوا على الشعب ودعوا أبنائه هم من يقرروا مصيرهم".وختم الحكيم بالقول، أن " حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الانتخابية".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.