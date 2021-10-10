القبض على منتسبين أمنيين ضغطوا على بعض الناخبين لانتخاب شخصيتين

أفاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بإعتقال منتسبين أمنيين يضغطون على الناخبين للتصويت على شعلان الكريم واسماعيل الهلوب.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم اعتقال منتسبين أمنيين يضغطون على الناخبين للتصويت على المرشحين شعلان الكريم واسماعيل الهلوب".