نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد

اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية في العاصمة بغداد.

وأدناه اسماء الفائزين في الانتخابات: الدائرة الأولى

- علاء سكر سرحان جارالله الدلفي

- زياد طارق عبدالله حمد الجنابي

- أحمد جاسم صابر محمد الأسدي الدائرة الثانية

- حاكم عباس موسى الزاملي

- حسن كريم مطر شمخي الكعبي

- موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي الدائرة الرابعة

- قيس غميس حسين دوهان الفرطوسي

- حسين علي حسين كماش الكناني

- باقر كاظم ناصر جبر السعدي الدائرة الخامسة

- مهند جبار عذاب سالم الخزرجي

- لبنى عبد العزيز محمد حسين اللامي

- سعيد عبيد كاظم الموسوي - مهند جبار عذاب سالم الخزرجي- لبنى عبد العزيز محمد حسين اللامي- سعيد عبيد كاظم الموسوي الدائرة السادسة

- عائشة المساري

- علي الساعدي

- محمد القدري

- عباس الجبوري الدائرة السابعة

- صفاء التميمي

- محمد سعدون السوداني

- محمد شياع السودان

- ابتسام التميمي الدائرة الثامنة

- أحمد سليم

- ثائر الشويلي

- عبد الله الياسري الدائرة 10

- حسام غازي عباس جابر

- علي فيصل فهد الفياض

- محمد فاضل جاسم محمد الدليمي الدائرة 11

- عالية نصيف

- مهدي الخيكاني

- تقي الفرج الله الدائرة 12

- غاندي الكزنزاني

- علي الموسوي

- علي الساعدي الدائرة 13

- محمود القيسي

- طلال الزوبعي

- كريم البوسوده الدائرة 14

- وحده الجميلي

- سردي البومحي

- حيدر الغضباوي الدائرة 15

- حيدر العامري

- ليلى التميمي

- حسين العامري الدائرة 16

- ليث الدليمي

- محمد المشهداني

- أحمد المشهداني الدائرة 17

- محمد العبيدي

- حامد الكرغولي

- سالم الغراوي