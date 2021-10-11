نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد

اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية في العاصمة بغداد.
وأدناه اسماء الفائزين في الانتخابات:
الدائرة الأولى
- علاء سكر سرحان جارالله الدلفي
- زياد طارق عبدالله حمد الجنابي
- أحمد جاسم صابر محمد الأسدي
الدائرة الثانية
- حاكم عباس موسى الزاملي
- حسن كريم مطر شمخي الكعبي
- موحان هاشم ثعلب شبيب الساعدي
الدائرة الرابعة
- قيس غميس حسين دوهان الفرطوسي
- حسين علي حسين كماش الكناني
- باقر كاظم ناصر جبر السعدي
الدائرة الخامسة
- مهند جبار عذاب سالم الخزرجي
- لبنى عبد العزيز محمد حسين اللامي
- سعيد عبيد كاظم الموسوي
الدائرة السادسة
- عائشة المساري
- علي الساعدي
- محمد القدري
- عباس الجبوري
الدائرة السابعة
- صفاء التميمي
- محمد سعدون السوداني
- محمد شياع السودان
- ابتسام التميمي
الدائرة الثامنة
- أحمد سليم
- ثائر الشويلي
- عبد الله الياسري
الدائرة 10
- حسام غازي عباس جابر
- علي فيصل فهد الفياض
- محمد فاضل جاسم محمد الدليمي
الدائرة 11
- عالية نصيف
- مهدي الخيكاني
- تقي الفرج الله
الدائرة 12
- غاندي الكزنزاني
- علي الموسوي
- علي الساعدي
الدائرة 13
- محمود القيسي
- طلال الزوبعي
- كريم البوسوده
الدائرة 14
- وحده الجميلي
- سردي البومحي
- حيدر الغضباوي
الدائرة 15
- حيدر العامري
- ليلى التميمي
- حسين العامري
الدائرة 16
- ليث الدليمي
- محمد المشهداني
- أحمد المشهداني
الدائرة 17
- محمد العبيدي
- حامد الكرغولي
- سالم الغراوي