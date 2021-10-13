المباشرة بالعد والفرز اليدوي لمحطات الكرخ والرصافة

اعنلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، المباشرة بالعد والفرز اليدويين لمحطات الكرخ والرصافة اليوم.

وقال مدير الاجراءات في مفوضية الانتخابات داود سلمان خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية، ان "المحطات التي ستفحص يدويا 140 محطة"، مبينا، "سنباشر اليوم بالعد والفرز اليدوي لمحطات الكرخ والرصافة".

واضاف، "لن نجري العد والفرز اليدوي لجميع المحطات وسيتم التعامل معها وفق الشكاوى"، موضحا ان "عملية العد والفرز اليدوي ستحسم خلال أسبوع".

وتابع، ان "337 محطة لم تصل نتائجها عبر القمر الصناعي والمحطات البالغة 3681 محطة هي لجميع المحافظات".