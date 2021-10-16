المفوضية تعلن موعد عرض نتائج نهائية للانتخابات

أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، أنها ستعرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها مساء اليوم، مؤكدة أنه تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة.

وقالت المفوضية بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "بعد قليل سيتم عرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها وستتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للمحطات المحجورة إلى النتائج المعلنة".

وأضافت مفوضية الانتخابات أنه "تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات"، مؤكدة أن "الأصوات عُدّت يدوياً بكل شفافية".

وأعلنت المفوضية الاثنين الماضي نتائج أولية للانتخابات التي جرت الاحد الماضي 10 تشرين الاول الحالي.