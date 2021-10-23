الصدر يبدي موقفاً من بيان مجلس الامن الدولي بشأن الانتخابات

ابدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، موقفا من بيان مجلس الامن الدولي بشأن الانتخابات.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية".

نص التغريدة ادناه: