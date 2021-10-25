المفوضية تعلن المباشرة بأول مراحل "العد والفرز" اليدوي في (70) محطة بنينوى

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " إيمانًا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة اليها ستباشر المفوضية بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء 27/10/2021 الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الخامسة عصرًا في قاعة الشرف/ نصب الجندي المجهول في بغداد".واضافت، ان "عملية العد والفرز اليدوي ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والأعلام".