ائتلاف الوطنية يحذر من أزمة "لايمكن تصور نتائجها"

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي يؤكد على ضرورة قيام مفوضية الانتخابات للنظر بالطعون المقدمة طبقا لقانون مجلس النواب لعام 2020 وتطبيق المادة 38 الفقرة اولاً منها والتي تنص في شطرها الاخير على ( في حالة الطعن في مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي ) فاننا ندعو المفوضية الى التحرك السريع لتجنب دخول العراق بمنزلق لطالما حذرنا منه والاستجابة لمطالب القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات".واستنكر الائتلاف، "موقف مجلس الامن الدولي الذي اعتبر ان الانتخابات نزيهة ولم يراعِ اعتراضات المعترضين ولا حتى اعلان نتائج الطعون التي قدمت الى المفوضية ولا مصادقة المحكمة على النتائج النهائية، مما يشير بوضوح الى هناك موقفا مسبقا للاضرار بالعراق وبتجربته الديمقراطية".وأعلن ائتلاف الوطنية، ان "عدم الاستجابة لمطالب القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات سيدخل البلد مستقبلاً بأزمة لايمكن تصور نتائجها".