التيار الصدري يعلن زيادة في عدد مقاعده البرلمانية

ألمح رئيس لجنة المفاوضات في التيار الصدري، حسن العذاري، اليوم الأربعاء، إلى زيادة عدد مقاعد الكتلة الصدرية في مجلس النواب.



وقال العذاري في منشور عبر صفحته على فيسبوك، "كتلة براسها 74 حظ"، في إشار إلى وصول عدد مقاعد الكتلة الصدرية الى 74 مقعداً.

