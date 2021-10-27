تحالف قوى الدولة يوجه رسالة إلى بلاسخارت حول الانتخابات

وجه تحالف قوى الدولة الوطنية، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت، بشأن العملية الانتخابية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021.





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