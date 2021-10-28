مفوضية الانتخابات تعلن إتمام عد وفرز محطات بابل

أعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس، عن إتمام عد وفرز محطات محافظة بابل.

وقالت المفوضية في بيان، إنه "تم إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة بابل، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظة بابل إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

ولفتت المفوضية الى أن "يوم غد الجمعة سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظتي ميسان وديالى، ثم محطات جانب الرصافة من بغداد في يوم الجمعة نفسه (الساعة ١٢ ظهرا)"، مؤكدة أن "يوم السبت فسيكون مخصصاً لعملية عد وفرز محطات جانب الكرخ من بغداد".