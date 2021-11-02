المفوضية تعلن انتهاء عد وفرز محطات محافظتين جديدتين

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها تعلن "الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين"، مشيرة إلى أن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".وبينت، أن "يوم غد الأربعاء، سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة".