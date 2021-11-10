المفوضية: الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لا تخضع لأية ضغوط سياسية، وأنها مستقلة في عملها وليست ملزمة بأي قانون غير مساراتها القانونية الخاصة بها.

وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إن "المفوضية غير خاضعة للضغوط وأن الهيئة القضائية ستعطي رأيها في الطعون وضمن صلاحياتها القانونية بالمصادقة على الطعون المشار اليها أو بنقض بعضها، ولها القول الفصل في هذا الميدان، وقرارها يعد ملزما لمجلس المفوضين ولجميع الأطراف".

وأشار إلى أن "الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة", مبيناً أنه "بعد الانتهاء من النظر في الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات تتم تصفية الأسماء النهائية للفائزين وإرسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائي".

ولفت الى أن "المفوضية أحالت جميع الطعون البالغ عددها (4324) الى الهيئة القضائية للانتخابات، وبدورها تنظر بالتوصيات الخاصة بمجلس المفوضين سواء كانت على مستوى العد والفرز أو المستوى الآخر".