سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎

1902 - سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود.1911 - أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.1952 - بدأ الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.1956 - إعدام زعيم منظمة فدائيو الإسلام الإيرانية مجتبى نواب صفوي رميًا بالرصاص بسبب معارضته لشاه إيران رضا بهلوي.2002 - انتهاء الحرب الأهلية في دولة سيراليون.2003 - عاصفة نارية في كانبرا بأستراليا تقتل 4 وتحرق 491 منزلًا.2020 - إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تعلن رسميًا تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان من لقب صاحب السمو الملكي.