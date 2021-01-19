بالفيديو: العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎!

1918 - اندلاع أول المعارك بين الحرس الأحمر والحرس الأبيض في الحرب الأهلية الفنلندية.1956 - انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.1966 - أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.1991 - العراق يطلق صاروخ سكود على إسرائيل تسبب بوقوع 15 إصابة وذلك أثناء حرب الخليج الثانية.1993 - التشيك وسلوفاكيا ينضمان لمنظمة الأمم المتحدة.2007 - اغتيال الصحفي التركي هرانت دينك أمام مقر صحيفته لمطالبته الدائمة بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن2017 - انهيار مبنى بلاسكو إثر حريق هائل يُسفِر عن مقتل 20 رجل إطفاء وإصابة 70 آخرين في العاصمة طهران.