بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن أهمّ 6 لقاحات لكورونا!

نستعرض فيما يلي نبذة أساسية حول خصوصيات ومراحل تطور كلّ لقاح من اللقاحات الستة المعتمدة عالمياً:
Oxford- Astrazeneca (بريطاني):
طريقة العمل: ناقل فيروسي (فيروس معدّل وراثياً)
- عند حقن داخل جسد الإنسان، يوجّه اللقاح الخلايا البشرية لإنتاج بروتين السارس السارس
- CoV-2 الذي يشكل الهدف الرئيسي لجهاز المناعة الموجود في فيروس كورونا
- الفاعلية: 62-90%
- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث
- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (400 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (300 مليون جرعة)، المملكة المتحدة (100 مليون جرعة)، تايلاندا (26 مليون جرعة)
- سعر الجرعة: 4 دولار
- عدد الجرعات اللازمة: 2
Sinovac (صيني):
طريقة العمل: لقاح معطَل
- من خلال استخدام فيروس كوفيد 19 الميت نفسه لتحفيز الاستجابة المناعية
الفعالية: 50-70%
- المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب
- الدول المستهلكة: إندونيسيا (40 مليون جرعة)، الفيليبين (50 مليون جرعة)، تايلاندا (2 مليون جرعة).
- سعر الجرعة: 5 دولار
- عدد الجرعات اللازمة: 2
Moderna (أميركي):
طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA
نوع جديد من اللقاح يستخدم الحمض النووي الريبي المرسال mRNA الذي يصدر تعليمات للخلايا البشرية لتصنع بروتينات تحاكي جزءًا من فيروس كورونا لتحفيز الاستجابة المناعية