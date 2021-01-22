استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

1901 - تنصيب إدوراد السابع ملكًا على المملكة المتحدة بعد وفاة والدته الملكة فيكتوريا.1941 - القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.1970 - أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركاب تحط في مطار هيثرو قادمة من نيويورك وذلك في أول رحله لها.1984 - تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب شخصي مزود بفأرة.2006 - انتخاب ايفو مورالس رئيسًا لبوليفيا، ويصبح بذلك أول اشتراكي يفوز بالانتخابات.2014 - انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية، ضمن جهود حل الأزمة السورية.2015 - استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته برئاسة خالد بحاح.