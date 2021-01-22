امريكا تبدأ عهدا جديدا من تاريخها

أربع سنوات مضطربة في السلطةصراعاتُ وصداماتكان التغريد سلاحه والعزل هاجسهرحل الرئيس الرئيس الأشد عنصرية في تاريخ أميركا الحديث .. دونالد ترامبترامبغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الاخيرةترامب اكد في خطابه الاخير بانهسيعود بطريقة أو بأخرىوغاب ترامب عن مراسم التنصيب في مخالفة للبروتوكولات المعمول بها في حفل تنصيب الرئيس الجديد وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ 150 عاما(يوم تاريخي في واشنطن)أدى جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة ودعا إلى "الوحدة" محذرا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة