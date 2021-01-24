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بالفيديو برنامج زيارة الوفد الخليجي للبصرة
2021-01-24 | 16:00
841 مشاهدة
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اليوم الاول يبدأ من يوم الاحد الوفد براسة المهندس ميرزا احمد علي و خالد سليم حبيب الحاج البحرين لزيارة المدينة الرياضية
اليوم الثاني تستقبل البصرة وفدا مكون من د حميد الشيباني من اليمن و احمد النعيمي من البحرين و طارق علي من الكويت و محمد عبد الواحد من اليمن للاطلاع على المنشأات
اليوم الثالث يوم الثلاثاء زيارة ملعبي البصرة الدولي وملعب الفيحاء وملاعب التدريبات والفنادق الثمان وفندق ال ٥ نجوم في المدينة الرياضية.
اليوم الرابع يوم الاربعاء حضور الوفود الى مباراة العراق والكويت ثم التوجه إلى المرافق السياحية في البصرة
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