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بالفيديو داعش يضرب مجددا في العراق
2021-01-25 | 05:29
3,111 مشاهدة
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شن عناصر تنظيم داعش هجوماً على الحشد الشعبي شرق محافظة صلاح الدين
الهجوم وقع ليلا بواسطة اسلحة خفيفة في قاطع جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين
العمليات المشتركة نعت في بيان استشهاد آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي حسين سعيدان گاطع وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم.
أصدر الحشد الشعبي بيانا أعلن فيه التصدي "لتعرض" نفذته مجاميع من عناصر تنظيم داعش في منطقة العيث بناحية حمرين شرقي صلاح الدين.
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن القصاص قادم لا محالة لمنفذي هجوم صلاح الدين الأخير.
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