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تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الاسبق... هذه ابرز أحداث تاريخ اليوم
2021-01-25 | 11:19
7,344 مشاهدة
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تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الاسبق... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم في هذا الفيديو المرفق.
1915 - ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.
1919 - تأسيس عصبة الأمم.
1938 - تنصيب نوري السعيد رئيس وزراء للعراق.
1972 - التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدًا لعداء دام ربع قرن.
2000 - الشرطة الإسرائيلية تمنع شاحنتين محملتين بمواد أولية تحتاجهما أعمال الترميم الجارية في المسجد الأقصى من الدخول إلى المسجد.
2010 - تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد.
2019 - انهيار سد للتعدين في برومادينيو بالبرازيل، تاركًا أكثر من 90 قتيل ومئات غيرهم في عداد المفقودين.
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