بالفيديو: حظر دخول مواطني سبعة بلدان مسلمة إلى أميركا... أبرز ما حدث بتاريخ اليوم

1900 - اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.1944 - رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.1973 - الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.1991 - إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.2006 - رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف يقدم استقالته على وقع احتجاجات الميدان الأوروبي التي استمرت لأكثر من شهر.2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسةٍ لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة في أوقيانوسيا.2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.