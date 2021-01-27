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بالفيديو: حظر دخول مواطني سبعة بلدان مسلمة إلى أميركا... أبرز ما حدث بتاريخ اليوم

2021-01-27 | 08:18
4,249 مشاهدة
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تعرفوا الى ابرز ما حدث في هذا اليوم ٢٧ كانون الثاني، عبر التاريخ، في الفيديو المرفق ادناه، بينها أمر من ترامب يحظر دخول مواطني سبعة بلدان مسلمة إلى أميركا.


1900 - اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.

1944 - رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1973 - الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.

1991 - إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.

2006 - رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف يقدم استقالته على وقع احتجاجات الميدان الأوروبي التي استمرت لأكثر من شهر.

2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسةٍ لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة في أوقيانوسيا.

2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

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