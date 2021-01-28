لجنة مكافحة الفساد.. مخالفات قانونية وانسانية (فيديو)

شكل مجلس النواب لجنة برلمانية بموجب الامر النيابي المرقم ١٤٨ لمتابعة اعمال لجنة الامر ٢٩.



قامت اللجنة بلقاء الموقوفين وزيارة مقر التوقيف واجتمعت مع مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام.



سجلت اللجنة النيابية عدة ملاحظات اهمها:

١- الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون وفي سجن خاص وذلك مخالف لأحكام المادة 19 / 12/ب م.٢- ان بعض المتهمـين لم يعرضوا على قاضي التحقيق رغم تثبيت مضي مدة بلغت أكثر من عشرين يوما وهذا يخالف أحكام المادة(19/13) من الدستور.٣- لم يسمح للمتهمين بتوكيل محامين عنهم ابتدائيين أو انتداب الا بعد تدوين أقوالهم.٤- تعرض المتهون للتعذيب أثناء التوقيف.