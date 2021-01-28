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بالفيديو: بداية بناء برج إيفل... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!
2021-01-28 | 11:06
1,734 مشاهدة
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تعرفوا الى ابرز ما حدث في هذا اليوم 28 كانون الثاني، عبر التاريخ، في الفيديو المرفق ادناه، بينها بداية بناء برج إيفل.
1887 - بداية بناء برج إيفل.
1917 - الولايات المتحدة تنهي البحث عن الثائر المكسيكي بانشو فيا.
1920 - تأسيس خوسي ميلان أستراي الفيلق الإسباني.
1973 - بدأ سريان وقف إطلاق النار في فيتنام .
1999 - شركة فورد للسيارات تعلن شراءها شركة فولفو السويدية بمبلغ 6.45 مليار دولار أمريكي
2020 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في مؤتمرٍ صحفي إطلاق صفقة القرن
1978 - ولادة حارس مرمى كرة القدم إلايطالي جانلويجي بوفون .
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