بالفيديو: من هي الجهة التي قصفت محيط مطار اربيل؟

كشف وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري عن الجهة التي قصفت محيط مطار أربيل.واكد زيباري ان قصف السفارة في بغداد هو اهانة للدولة.وقال ايضا ان مشكلة البعض من الشيعة هي: "معظمهم ما يحترمون الدستور".ورأى زيباري ان دول الخليج متخوفة من إدارة بايدن بسبب انفتاحها على إيران.للمزيد شاهد اللقاء الخاص مع وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري..