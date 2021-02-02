اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية.. تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

1878 - اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية تضامنًا مع الإمبراطورية الروسية.1933 - المستشار الألماني أدولف هتلر يقرر حل الرايخستاج (البرلمان) بعد يومين من توليه السلطة.1957 - الأمم المتحدة تصدر قرارًا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المصرية1971 - عيدي أمين يستولي على السلطة في أوغندا في انقلاب عسكري.1982 - قوات سرايا الدفاع في سوريا بقيادة رفعت الأسد تجتاح مدينة حماة1989 - مغادرة آخر رتل عسكري سوفيتي العاصمة الأفغانية كابل بعد 9 سنوات من الاحتلال العسكري.2011 - وقوع ما عرف باسم موقعة الجمل في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير في مصر.