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بالفيديو: الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا... أبرز ما حدث في هذا اليوم!

2021-02-03 | 07:00
1,498 مشاهدة
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في مثل هذا اليوم من العام 1917 ، قطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع ألمانيا، وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. الى ذلك، ثمة الكثير من الاحداث السياسية التي سجلها التاريخ عبر العالم، في مثل هذا اليوم. تعرفوا الى ابرزها في الفيديو المرفق أدناه.


1903 - البريطانيون يستولون على مدينة كانو شمال نيجيريا

1917 - الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1947 - إنطلاق إذاعة دمشق السورية الرسمية هي ثاني إذاعة تأسست في العالم العربي.

1950 - الشرطة البريطانية تلقي القبض على العالم النووي كلاوس فوكس بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفيتي.

1969 - ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية

2012 - الجيش السوري يجتاح حي الخالدية والأحياء المحيطة به في حمص.

2020 - المحكمة الدستورية المالاوية تلغي نتائج الانتخابات لعام 2019 التي فاز بها بيتر موثاريكا، وتأمر باعادة الانتخابات.

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