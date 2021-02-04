Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن "البطة"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي.. وغيرها من أخبار التكنولوجيا في هذا الفيديو!

2021-02-04 | 14:00
1,159 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print

تطورات كثيرة تطرأ على عالم التكنولوجيا، بعضها يخص الهواتف الذكية وأخرى من عالم الانترنت والعملات الرقمية. التفاصيل في هذا الفيديو!

1- انتل تطلق اول بطاقة رسومية مستقلة لأجهزة الكمبيوتر

2- فورد توكد ان ملايين من سياراتها ستحتوي على نظام جوجل اندرويد

3- جوجل تعمل على تسهيل التعرف على نتائج البحث

4- ابل تطلق اضافة لكلمات مرور ايكلود لمستخدمي متصفح كروم

5- الهند تستعد لسن قانون يحظر العملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين

6- سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي القابل للطي

7- مؤسس امازون يعلن رسميا تنحيه عن منصب المدير التنفيذي للشركة
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

خاص السومرية

تكنولوجيا

إنفوغراف

اعلان
أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة وأربيل
20.31%
03:53 | 2021-02-03
أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة وأربيل
03:53 | 2021-02-03
خلال ساعات.. مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين
14.15%
05:13 | 2021-02-04
خلال ساعات.. مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين
05:13 | 2021-02-04
هيئة التقاعد تطمئن المتقاعدين بعد استقطاع رواتبهم
13.91%
05:09 | 2021-02-04
هيئة التقاعد تطمئن المتقاعدين بعد استقطاع رواتبهم
05:09 | 2021-02-04
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن &quot;البطة&quot;
12.2%
16:23 | 2021-02-04
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن "البطة"
16:23 | 2021-02-04
عداد الإصابات يواصل الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
11.52%
08:38 | 2021-02-03
عداد الإصابات يواصل الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
08:38 | 2021-02-03
العثور على احد الصيادين المفقودين نتيجة العاصفة في النجف
9.58%
07:38 | 2021-02-03
العثور على احد الصيادين المفقودين نتيجة العاصفة في النجف
07:38 | 2021-02-03
الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال
9.36%
09:50 | 2021-02-04
الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال
09:50 | 2021-02-04
بالفيديو: طفل يقتحم النشرة مباشرة على الهواء… شاهدوا ردة فعل المذيعة!
8.98%
03:22 | 2021-02-03
بالفيديو: طفل يقتحم النشرة مباشرة على الهواء… شاهدوا ردة فعل المذيعة!
03:22 | 2021-02-03
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.