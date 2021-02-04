الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
15
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
15
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
السومريّة كيدز
من
07:00 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن "البطة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي.. وغيرها من أخبار التكنولوجيا في هذا الفيديو!
2021-02-04 | 14:00
1,159 مشاهدة
+A
-A
تطورات كثيرة تطرأ على عالم التكنولوجيا، بعضها يخص الهواتف الذكية وأخرى من عالم الانترنت والعملات الرقمية. التفاصيل في هذا الفيديو!
1- انتل تطلق اول بطاقة رسومية مستقلة لأجهزة الكمبيوتر
2- فورد توكد ان ملايين من سياراتها ستحتوي على نظام جوجل اندرويد
3- جوجل تعمل على تسهيل التعرف على نتائج البحث
4- ابل تطلق اضافة لكلمات مرور ايكلود لمستخدمي متصفح كروم
5- الهند تستعد لسن قانون يحظر العملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين
6- سامسونج تخفض سعر هاتفها الذكي القابل للطي
7- مؤسس امازون يعلن رسميا تنحيه عن منصب المدير التنفيذي للشركة
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
خاص السومرية
تكنولوجيا
إنفوغراف
اعلان
الأكثر قراءة
أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة وأربيل
اقتصاد
20.31%
03:53 | 2021-02-03
أسعار صرف الدولار في بغداد والبصرة وأربيل
03:53 | 2021-02-03
خلال ساعات.. مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين
محليات
14.15%
05:13 | 2021-02-04
خلال ساعات.. مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين
05:13 | 2021-02-04
هيئة التقاعد تطمئن المتقاعدين بعد استقطاع رواتبهم
محليات
13.91%
05:09 | 2021-02-04
هيئة التقاعد تطمئن المتقاعدين بعد استقطاع رواتبهم
05:09 | 2021-02-04
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن "البطة"
سياسة
12.2%
16:23 | 2021-02-04
مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن "البطة"
16:23 | 2021-02-04
عداد الإصابات يواصل الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
محليات
11.52%
08:38 | 2021-02-03
عداد الإصابات يواصل الارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
08:38 | 2021-02-03
العثور على احد الصيادين المفقودين نتيجة العاصفة في النجف
محليات
9.58%
07:38 | 2021-02-03
العثور على احد الصيادين المفقودين نتيجة العاصفة في النجف
07:38 | 2021-02-03
الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال
محليات
9.36%
09:50 | 2021-02-04
الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال
09:50 | 2021-02-04
بالفيديو: طفل يقتحم النشرة مباشرة على الهواء… شاهدوا ردة فعل المذيعة!
علم وعالم
8.98%
03:22 | 2021-02-03
بالفيديو: طفل يقتحم النشرة مباشرة على الهواء… شاهدوا ردة فعل المذيعة!
03:22 | 2021-02-03
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.