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بالفيديو: إطلاق موقع فيسبوك... أبرز ما حدث في هذا اليوم!
2021-02-04 | 07:56
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في مثل هذا اليوم من العام 2004 ، تم إطلاق موقع شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك... وفي مثل هذا اليوم سجل التاريخ احداث عالمية أخرى، تعرفوا اليها في هذا الفيديو.
1899 - بداية الحرب الفليبينية الأمريكية.
1915 - ألمانيا تفرض حصارًا بالغواصات حول المملكة المتحدة وذلك في الحرب العالمية الأولى.
1980 - أبو الحسن بني صدر ينصّب رئيسًا لإيران
1999 - انتخاب الجنرال هوغو تشافيز رئيسًا لفنزويلا.
2003 - جمهورية يوغوسلافيا الإتحادية تغير اسمها رسميًا إلى جمهورية صربيا والجبل الأسود
2004 - إطلاق موقع شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك.
2014 - استقالة بيل غيتس من منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة مايكروسوفت.
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