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إدانة رئيس بنما مانويل نورييغا.... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 5 شباط
2021-02-05 | 05:17
531 مشاهدة
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1917 - الشيخ سالم المبارك الصباح يتولى الحكم في الكويت بعد وفاة أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح.
1962 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقلال الجزائر.
1974 - مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر.
1988 - إدانة رئيس بنما مانويل نورييغا بتهم بتهريب لمخدرات وغسيل الأموال.
2003 - وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يلقي خطابًا يتهم فيه الرئيس صدام حسين بعلاقته بتنظيم القاعدة.
2015 - مجلس نواب الشعب التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.
2020 - مجلس الشيوخ الأمريكي يُبرئ الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة
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