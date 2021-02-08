بالفيديو: اكتشاف طريقة لزيادة كمية الامطار بشكل صناعي... أبرز الابتكارات في عالم التكنولوجبا

1- فيسبوك تضيف منصة ماسنجر في نظارات الواقع الافتراضي2- انستغرام تبدأ بتقليد تصميم تيك توك بطريقة عرض القصص.3- بعد حظرها فيسبوك الحكومة العسكرية الانقلابية في ميانمار تحظر تويتر4- مدير واتساب يؤكد ان تطبيقها يتمتع بخصوصية وامان اكثر من تيليغرام5- تويتر تعيد توثيق الحسابات بعده توقفها لفترة طويلة6- هواوي تسجل براءة اختراع لبطارية تصمد لوقت اطول من الحالية7- علماء في الصين اكتشفوا طريقة لزيادة كمية الامطار بشكل صناعي